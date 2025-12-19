BIST 11.313
Ticaret Bakanlığı'ndan sahte ilanlara ceza yağdı!

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarıyla haksız fiyat artışlarına aracılık eden 1423 emlak işletmesine bugüne kadar 173,3 milyon lira idari para cezası kesti.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, elektronik ilan platformlarında yer alan sahte ilanların, buna bağlı manipülatif fiyat artışlarının, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Bakanlıkça, taşınmaz ilanlarının yayımlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilirken, bunların takibi için de Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kuruldu.

İlan platformları ile EİDS arasında kurulan entegrasyon sayesinde 1 Kasım 2023'ten itibaren taşınmaz ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmaya başlandı. EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması, 1 Ocak itibarıyla kiralık taşınmazlar, 7 Nisan itibarıyla da satılık iş yeri ilanları için zorunlu hale geldi.

Gelecek dönemde diğer satılık taşınmaz ilanlarına da yetki doğrulama zorunluluğu getirilmesi hedefleniyor.

 Yetkili emlakçı sayısı 90 bine yaklaştı

EİDS'nin yetki doğrulama uygulamasıyla, ilanlar sadece "taşınmaz sahibi", "taşınmaz sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları" veya "eşi" ile "taşınmaz sahibince yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmeleri" tarafından verilebiliyor, yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamıyor.

Platformlarda yer alan taşınmaz ilanları Bakanlıkça yakından takip edilerek piyasa dengesini bozacak şekilde yapılan manipülatif fiyat artışlarına aracılık ettiği belirlenen emlak işletmelerine ve EİDS'e uygun olmayan ilanlara karşı gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça, bugüne kadar taşınmaz ilanlarında haksız fiyat artışlarına aracılık eden 1423 emlak işletmesine 173,3 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Sistem, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin azaltılmasına da katkı sağlıyor. EİDS'in ilk uygulamaya alındığı dönemde 70 bin 360 olan yetki belgeli emlak işletmesi sayısı yüzde 26 artışla 88 bin 572'ye ulaştı.

Öte yandan, EİDS'in hem sektör hem de vatandaşlar nezdinde bilinirliğinin artırılması için kamu spotları, tanıtıcı dokümanlar, tanıtım toplantıları ve basın duyuruları gibi yöntemler kullanılıyor.

