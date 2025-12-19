Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

BIST 11.313
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova

Yarın:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21 Aralık Pazar:

14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Göztepe-Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Alper Akarsu

22 Aralık Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Ali Şansalan

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Halil Umut Meler

