Ciner Holding'te patent krizi! Hollanda'da üretim ve satışına izin verilmiyor

Türkiye'de Can Holding soruşturması kapsamında zor günler geçiren ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ciner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner'e bir kötü haber de Hollanda'dan geldi. Avrupalı sanayi devi Solvay'in açtığı patent davası sonuçlandı ve Ciner davayı kaybetti. İşte detaylar...

Abone ol

Can Holding soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turgay Ciner'in sahibi olduğu medya varlıklarının Can Holding'e satışında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama şüphesi tespit etti.

Yurt dışında bulunan Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, Ciner Grubu'na ait Park Holding ve bağlı şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturma kapsamında çok sayıda yönetici gözaltına alındı ve bazı şirketlere el konuldu.

LAHEY MAHKEMESİ NET KARAR VERDİ

Hollanda'daki Lahey Bölge Mahkemesi, Türk kimya şirketi Ciner'in özel kimyasallar üreticisi Solvay'e ait bir patenti ihlal ettiğine hükmetti. Dava numarası C/09/620782/ HA ZA 21-1000 olan ihtilafta mahkeme, Ciner ve bağlı kuruluşlarının Hollanda'da soda külü üretimi ve satışını durdurmak zorunda bırakılmasına karar verdi.

ÜRETİM VE SATIŞ DERHAL DURUYOR

Lahey Bölge Mahkemesi, patentin Hollanda ile ilgili kısmının ihlalinin derhal durdurulmasını emretti. Bu karar kapsamında ihlal eden sodyum karbonat ve sodyum bikarbonat ürünlerinin üretimi ve ticareti yasaklanırken, ayrıca bu ürünlerin geri çağrılması ve satın alma bedeli ile nakliye masraflarının iade edilmesi hükme bağlandı.

PATENT 2034'E KADAR GEÇERLİ

Bu karar, Ciner Grubu'nun Kasım 2034'te patentin süresi dolana kadar Hollanda'da sodyum karbonat ve sodyum bikarbonat ürünleri üretemeyeceği veya ticaretini yapamayacağı anlamına geliyor.

Davalılar arasında kimya ve elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Türk Ciner Grubu ile iştirakleri Kazan Soda Elektrik, We Soda, Kew Soda ve hammadde ticareti yapan Traxys bulunuyor.