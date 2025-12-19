BIST 11.313
Renault SA'nın kredi notu "BBB-"ye yükseldi

Renault SA'nın kredi notu "BBB-"ye yükseldi

Renault Group, S&P Global Ratings'in Renault SA'nın uzun vadeli kredi notunu "BB+"dan "BBB-"ye yükselttiğini duyurdu.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, yatırım yapılabilir seviyeye çıkan not artışı, Renault Group'un yenilenen ürün gamının, çoklu enerji stratejisinin (EV, ICE ve hibrit) ve özellikle ortaklıklar üzerinden sürdürdüğü uluslararası büyüme hamlelerinin başarısını ortaya koydu.

Söz konusu değerlendirme, grubun iş modelinin dayanıklılığına ve güçlü likidite yapısına da açık vurgu niteliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Üst Yöneticisi (CEO) François Provost, karlılıklarını artırma, nakit akışlarını güçlendirme ve likidite profilini pekiştirme konusunda kaydettiği önemli ilerlemeyi takdir eden S&P Global Ratings'in not artışını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Artışın, ekiplerin son yıllarda Renault Group'ta gerçekleştirdiği dönüşümün somut karşılığı olduğunu aktaran Provost, "Çalışanlarımız, hissedarlarımız ve ortaklarımız için değer yaratmaya odaklanmaya devam ederken, disiplinli bir finansal politika izleyerek karlı büyümeyi sürdürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Muhabir:Oktay Özdemir

