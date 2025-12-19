BIST 11.313
Bakan Tunç'tan sanal bahis açıklaması! Yeni düzenlemeyi duyurdu

Bakan Tunç'tan sanal bahis açıklaması! Yeni düzenlemeyi duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, ''Hesaba hemen el konulmasıyla ilgili düzenlemeler var'' dedi.

Yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor. Telefon aboneliği ve bankadan açılan hesaplarda düzenlemeler olacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

YENİ DÜZENLEME VAR

Bakan Tunç sanal bahisin vatandaşların geleceğini tehdit ettiğini vurguladı. Bakan Tunç ayrıca "Hesaba hemen el konulmasıyla ilgili düzenleme var" dedi. Bakan Tunç, Terörsüz Türkiye sürecinin de ilerlediğini kaydederken "Sabotajlara dikkat edip sağduyulu bir şekilde çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşan Bakan Tunç, ''Kimin suçu varsa tespit edilecek. Terörün istismar ettiği alanları ortadan kaldırdık. Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşması için büyük beklenti var. Ortak raporun hazırlanması için çalışma sürüyor. Silah bırakma süreci izleniyor. Süreçte yasal düzenleme gerekirse TBMM yapar'' dedi.

