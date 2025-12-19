BIST 11.313
Macron, Ukrayna konusunda Putin ile görüşmenin yeniden gerekli hale geleceğini belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da barış müzakereleri bağlamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmenin yeniden gerekli hale geleceğini ifade etti.

Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında barışın sağlanması için devam eden müzakereleri değerlendirdi.

Zirvede, Ukrayna için güvenlik garantileri ile kalıcı ve adil barış istediklerini dile getiren Macron, "Putin ile görüşmenin yeniden gerekli hale geleceğini düşünüyorum." dedi.

Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a işaret ederek, "Her halükarda Putin ile görüşen bazı insanlar olduğunu görüyorum. Bu nedenle, Avrupalılar ve Ukraynalılar olarak bu görüşmeyi uygun şekilde yeniden başlatacak çerçeveyi bulmak yararımıza." diye konuştu.

Bunu yapmamaları halinde, Ruslarla tek başına konuşan müzakerecilerle görüşmek durumunda kalacaklarını belirten Macron, bu durumun pek uygun olmadığını söyledi.

Macron, halihazırda bir müzakere sürecinin devam ettiğine ve güvenlik garantilerini içeren sağlam ve kalıcı bir barışın elde edilebileceğine değinerek, "Her halükarda, o zaman herkesle birlikte aynı masanın etrafında oturacağız." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupalı yetkililerin, Ukrayna ile koordineli olarak Rusya ile şeffaf şekilde yeniden diyalog başlatması adına gelecek haftalarda yollar bulunması gerektiğini dile getirdi.

