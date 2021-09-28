Ajax Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor. Sakatlıklardan dolayı oldukça şanssız günler geçiren Sergen Yalçın yönetimindeki Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal, rakibini devirip evine 3 puanla dönmek istiyor. Peki; Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda'nın Ajax ekibine konuk oluyor. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da TSİ 19.45'de başlayacak mücadeleyi Fransa'dan Benoit Bastien yönetecek ve zorlu karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Kartal, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Hollanda temsilcisi ise deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Vida, Welinton, Atiba, N'Koudou, Ghezzal, Mehmet Topal, Pjanic ve Larin ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Montero forma giyemeyecek. Sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

Ajax - Beşiktaş

Stat: Johan Cruyff Arena

Hakem: Benoit Bastien (Fransa)

Saat: TSİ 19.45

Yayın: Exxen

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Kenan, Batshuayi