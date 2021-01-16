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Ahmet Hakan aşı kararını değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na bakın ne dedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce aşı olacağını söyleyip birkaç saat sonra 'sıramı bekleyeceğim' dedi. Bu durumu değerlendiren Ahmet Hakan', Kılıçdaroğlu'nun öncülük görevini yapmadığını yazdı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşı davetine verdiği yanıtlar tartışılıyor. Dün sabah saatlerinde Best FM’de katıldığı bir programda “Sağlık Bakanı aradı. Ben de aşı olacağım” dedi. Program sunucusunun “Ne zaman aşı olacaksınız?” sorusuna “Bugün yarın olacağım.” diye cevap verdi. Bunu söyledikten birkaç saat sonra Kılıçdaroglu, “Ben vatandaş olarak sıramı bekleyeceğim. Önce sağlık çalışanlarının aşı olması lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun karar değişikliği köşe yazarlarının gündemindeydi. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bu durumu yazısında değerlendirdi. 

"Keşke o da aşı olsaydı"

Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'nun kararını "tuhaf bir tutum" olarak nitelerken,  iktidara yakın isimlerden beklentisini dile getirdi. Yazar, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Kendi takdiridir ama keşke o da aşı olsaydı.
Kısacası...
Kılıçdaroğlu hariç öncülük görevini yapması gerekenler, görevlerini yaptılar.
Öncülük olayı bittiğine göre...
Şimdi özellikle iktidara yakın kişilerden beklentimiz şunlardır:

- Kaynak yapıp sırayı bozmasınlar.
- Araya girip adalet duygusunu sarsmasınlar.
- Sıralamaya uymayıp başkalarının hakkını çiğnemesinler.
- Haklarına razı olup bencillik etmesinler.
- Öne geçmeye çalışıp milleti enayi yerine koymasınlar.

Hatta ve hatta...
“Gel, öne geç” deseler bile...
“Benim sıram değil” demesini bilsinler."

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