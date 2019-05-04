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Ahmet Davutoğlu'dan 'intihar girişimi kurguydu' iddialarına olay cevap

Ahmet Davutoğlu'dan 'intihar girişimi kurguydu' iddialarına olay cevap

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişiyi vazgeçirmesi için "kurgu" iddiaları ortaya atıldı. Davutoğlu Basın Ofisi'nden iddialara yanıt mahiyetinde açıklama geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üzerinde AK Parti tişörtü, sırtında Türk bayrağı olan bir kişi intihar girişiminde bulundu. O sırada Köprü'den geçtiği belirtilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, söz konusu kişinin yanına giderek intihardan vazgeçirdi.

Olay sonrası Davutoğlu'nun vatandaş sarılırken çekilen fotoğafları ise yeni parti kuracağı iddialarından dolayı çok konuşuldu; AK Parti, Türk bayrağı, 15 Temmuz Şehitlert Köprüsü ve sarılma sembollerinden dolayı "kurgu" diyenler oldu.

Davutoğlu'nun basın ofisinden açıklama

3 gündür sessizliğini koruyan Ahmet Davutoğlu, bugün bir açıklama yaptı. Davutoğlu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ahlak sınırlarını zorlayan bir tartışma ortamı

"Geçtiğimiz hafta içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana gelen bir intihar girişimi vakasına o esnada köprüden geçmekte olan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun müdahalesi üzerine sosyal medyada yakışıksız, gerçek dışı, yer yer ahlak sınırlarını zorlayan bir tartışma ortamı oluşmuştur.

Bu tür bir seviyesiz yakıştırmayı yalanlamaya çalışmak bile abesle iştigal olacağı için açıklama yapılmamıştır. Ancak art niyetli ve Sayın Davutoğlu’nu yıpratma gayesi güden ithamlara kamuoyunda bilinen bazı isimlerin de dahil olmaları üzerine kamuoyu ile bazı hususların paylaşılması ihtiyacı doğmuştur.

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