Ergin Ataman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile eşleşen Andolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ı Dörtlü Final maçına davet etti.

CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu programa katılan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile oynayacakları Dörtlü Final maçına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettiklerini açıkladı.

''Yani 7-8 bin Türk olacak''

Türkiye'nin tanıtımına muazzam bir katkı verdiklerinin altını çizen Ataman, ''İspanya'daki salon 15-16 bin kişilik. Orada yarıdan fazla Türk olacak. Tabii ki çoğunluğu Fenerbahçeli taraftarlar olacak. Onlar oraya gelmeye alışkınlar. Önceden biletlerini alıyorlar ama bizim de 1-2 bin taraftarımız olacak. Yani 7-8 bin Türk olacak.'' ifadelerini kullandı.

''Gövde gösterisi yapalım''

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Spora destek veren, basketbolu seven Sayın Cumhurbaşkanımızı da diğer siyasi parti liderlerimizi de Final Four'da görmek isteriz. Ben buradan kendisini davet ediyorum. Orada bir gövde gösterisi yapalım." dedi.