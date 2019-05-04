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Trabzonspor’da kadro değişiyor

Demirören Haber Ajansı
Trabzonspor’da kadro değişiyor

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle İstiklal Mobilya Kayserispor maçının 11’inde değişiklikler yapacak.

Spor Toto Süper Lig’de sakatlıklar dışında kadro istikrarını yakalayan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman 31’inci hafta mücadelesinde İstiklal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında takımdaki sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle zorunlu değişikliğe gidecek.

Karaman’ın sakatlığı bulunan sağ bek Joao Pereira’nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi’ye forma vermesi beklenirken, cezalı olan Abdulkadir Parmak’ın yokluğunda ise antrenmanlarda orta sahada Sosa’nın partneri olarak sol kanat oyuncusu Vahid Amiri’yi denediği ve bu oyuncuya ilk 11’de şans tanıyacağı öğrenildi.

Taktik çalışma
Öte yandan Trabzonspor ligin 31’inci haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi ile Pereira antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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