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İşte İstanbul'da Ramazan pidesinin bu sene ki fiyatı İmamoğlu'dan paylaşım

İşte İstanbul'da Ramazan pidesinin bu sene ki fiyatı İmamoğlu'dan paylaşım

İstanbul Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Halk Ekmek, 300 gramlık Ramazan pidesinin 1 TL'den satılacağını duyurdu.

İBB Halk Ekmek sosyal medya hesabından Ramazan pidesi fiyatlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 300 gramlık Ramazan pidesinin geçen sene ki fiyatının korunduğu açıklandı.

İmamoğlu'ndan paylaşım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından kamuoyunu bilgilendirdi.

İBB Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu yıl da 1 liradan satılacak''

"Ramazan ayı boyunca İHE büfelerinde satışa sunulacak 300 gramlık pide fiyatı, İBB Genel Sekreterlik Koordinasyon Toplantısı'nda alınan karar gereği 2018'de olduğu gibi bu yıl da 1 TL'den satılacaktır. İstanbul'a hayırlı bir Ramazan diler, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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