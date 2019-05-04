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Sağlık memuru ağaca asılı bulundu

Sağlık memuru ağaca asılı bulundu

ORDU'nun Altınordu ilçesinde Melet Irmağı kenarında ağaca asılı erkek cesedi bulundu. Cesedin sağlık memuru Erol B.'ye (45) ait olduğu belirlendi.

Altınordu ilçesinde sabah saatlerinde Melet Irmağı kenarında bir ağaca asılı erkeği görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, asılı kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan araştırmada cesedin, Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık memuru Erol B.'ye ait olduğu belirlendi. Erol B.nin cansız bedeni, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

Evli ve 2 çocuk babası Erol B.'nin intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

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