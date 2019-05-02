Ahmet Davutoğlu sosyal medyanın diline düştü! Olay yorumlar

Dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde garip bir intihar girişimi olayı yaşandı.Köprüde Edirne istikametinde korkuluklara çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. İntihar etmek isteyen şahsı köprüden tesadüfen geçen Ahmet Davutoğlu ikna etti.