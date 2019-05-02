Ahmet Davutoğlu sosyal medyanın diline düştü! Olay yorumlar
Dün Ahmet Davutoğlu’nun intihar girişiminde bulunan ve üzerinde AK Parti tişörtü olan bir kişiyi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ikna etmesi sosyal medyanın diline düştü.
Dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde garip bir intihar girişimi olayı yaşandı.Köprüde Edirne istikametinde korkuluklara çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. İntihar etmek isteyen şahsı köprüden tesadüfen geçen Ahmet Davutoğlu ikna etti.
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Müzakereci polisler saat 13.00'da korkuluklara çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken, o sırada köprüden geçen eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, aracını durdurdu. Davutoğlu'nun ikna ettiği kişi, yaklaşık 2 saat sonra köprüden indirildi.
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Davutoğlu’nun ikna ettiği şahsın üzerinde AK Parti tişörtünün olması olay kurgu yorumlarına sebep oldu. Olay sosyal paylaşım sitesi Twitter’da TT listesine girerken sosyal medya kullanıcıları dalga geçti.
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İşte sosyal medyada atılan mesajların bazıları...
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