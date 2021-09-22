Adres yine Bolu! Bu defa Valilik göçmenlere uyarı listesi yayınladı: Türkiye'nin kıymetini bilin 9'dan sonra çıkmayın

Bolu Belediye Başkanının su vermeme tehdidinde bulunduğu Bolu'daki göçmenler bu defa Bolu Valiliği tarafından uyarıldı. Şehirde yaşamaları için tek tek uymaları gereken kurallar hatırlatıldı.

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Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte yaşayan Irak, Suriye, Afganistan, İran ve diğer ülkelerden gelen göçmenlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Vali Ümit çeşitli uyarılarda bulunduğu temsilcilere, kamusal alanlarda toplu olarak bulunmayın dedi. Ümit ayrıca Bolu'da huzur içinde yaşamak istiyorlarsa 21'den sonra evlerinde olmalarını ve kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durmalarını tavsiye etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ardından Bolu Valisi Ahmet Ümit de şehirde yaşayan göçmenlerle ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yabancı uyruklu misafirlerin dikkat etmesi gerekenleri valiliğin internet sitesinde yayınladığı 'Yabancı Misafir Temsilcileriyle Toplantı Yapıldı' başlıklı yazıda madde madde sıraladı. Valilik'ten yapılan tavsiyeler akla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı getirdi. Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilere 10 kat su zammı ve katı atık vergisi ücreti zammıyla ilgili önerge vermişti. Özcan'ın önerisi Plan Bütçe Komisyonu tarafından yeterli araştırmanın yapılamaması nedeniyle oylanamadı.

İşte Valiliğin yayınladığı liste

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Timuçin Erem, Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seçkin Özgen, Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üy. Muhammed Emin Demirkol, İl Göç İdaresi Müdür V. Derya Erdoğan ile ilimizde yaşayan yabancı uyruklu misafirlerin temsilcileri katıldı.

Vali Ahmet Ümit yapılan toplantıda yabancı uyruklu misafirlerin dikkat etmesi gereken hususlar tercümanlar aracılığıyla yabancı uyruklu misafirlerin temsilcilerine aktarıldığını ifade etti. Özellikle huzur ve güven ortamının sürekli olması amacıyla Türk halkının tepkisini çeken, yabancılara karşı anti pati uyandıran eylem ve hareketleriyle ilgili bazı araştırmalar yaptırdık” dedi.

— Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olunması,

— Toplumla uyum içerisinde hareket edilmesi,

— Park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde dolaşılmaması.

— Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlara dikkat edilerek birlik ve beraberliği bozucu yanlış anlaşılmalara sebep olacak ifadeler kullanılmaması,

— Siyasi tartışmalara girilmemesi ve gerginliklerden uzak durulması,

— Toplumun tepkisini çekecek eylem ve davranışlardan uzak olunması,

— Özellikle kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması,

— Kendi aranızda bireyler arasında meydana gelen münferit olayların büyütülmemesi,

— İş yeri sahiplerinin iş yerlerinin isimlerinin Türkçe konulması,

— Covid 19 aşılarının yaptırılması,

— Türkçe dil kurslarına ve meslek edindirme kurslarına katılım sağlanması,

— Saat 21:00’den itibaren zorunluluklar dışında herkesin evinde olması,

— Herhangi bir şekilde diğer sakinleri rahatsız edecek yüksek sesli konuşmalardan ve görüntülerden uzak durulması.,

— Yüksek sesle etrafı rahatsız edecek şekilde müzik dinlenilmemesi,

— Kişisel temizliğe ve çevre temizliğine dikkat edilmesi,

— Toplumumuzun ahlaki değerlerine karşı hassas olunması,

— Kamu düzenini ve güvenliğini bozan kişiler görüldüğünde mutlaka güvenlik güçleriyle irtibat kurulması,

— Park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde bulunulmaması,

— Kurumsal sosyal medya hesapları dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi,

— Toplumda meydana gelen olumsuz olayların sosyal gerginlik haline dönüştürülmemesi,

— Kanunlara göre bir suç işlendiğinde bu eylem mutlaka cezalandırılacağından nelerin suç olduğunun öğrenilmesi, güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olunması.

— Hepimizin sığınağı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kıymetinin bilinmesi, ülke menfaatlerini koruma konusunda hassas olunması,

— Türk Bayrağı’nın dışında herhangi bir bayrak, flama, afiş ve benzeri sembollerin taşınmaması,

— Mutfaklarda aşırı baharatlar kullanılarak koku sebebiyle komşuların rahatsız edilmemesi,

Hususlarında bütün yabancı misafirlerimizden daha duyarlı ve titiz olmasını istedi.