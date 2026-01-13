Adliyede kadın hakimi vuran savcı bakın kim çıktı! 2. kurşunu sıcakken çaycı...

İSTANBUL Anadolu Adliyesi'nde görev yapan kadın hakim Aslı Kahraman, savcı tarafından vuruldu. İlk gelen bilgiler hakimi vuran savcının eski eşi olduğu yönündeydi. Gelen yeni bilgilerle olayın bilinmeyen detayları aydınlandı. Saldırıyı yapan savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan'ın hakimin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan'ın ikinci kurşunu sıkmasına ise odadaki çaycı engel olmuş.

Abone ol

İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görev yapan kadın hakim Aslı Kahraman, savcı olduğu öğrenilen kişi tarafından silahla vuruldu. Kartal'daki silahlı saldırı sonrası yaralanan hakim Aslı Kahraman'ın hayati tehlikesinin olmadığı, saldırıyı gerçekleştiren savcının ise gözaltına alındığı öğrenildi.

İkinci kurşunu çaycı önledi

İddiaya göre adliyede görev yapan Kılıçaslan ile Kahraman arasında yaşanan anlaşmazlık tartışmaya dönüştü. Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre; Kılıçaslan'nın hakime Kahraman’ın odasında oturdukları sırada gerçekleştirdi. Kılıçaslan, silahıyla ateş ederek kasık bölgesinden yaraladı. Kılıçaslan ikinci atışı yapmak istediğinde, o sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ isimli şahıs tarafından engellendi.

Hakimin eski sevgilisi çıktı

Hakim Aslı Kahraman'ı vuran kişinin eski sevgilisi olduğu öğrenildi. Savcı olan eski sevgili Muhammet Çağatay Kılıçaslan gözaltına alındı.