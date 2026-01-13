BIST 12.334
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de Orhan Ak'tan boşalan teknik direktörlük görevine yardımcı antrenörlerden Atila Gerin getirildi.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin, yapılan değerlendirmeler sonucunda teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Futbol bilgisi, çalışma disiplini ve kulübümüze olan bağlılığıyla bugüne kadar önemli katkılar sağlayan Atila Gerin hocamıza, yeni görevinde başarılar diliyor, hem kulübümüz hem de Atila Gerin için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

Süper Lig'de sezona Selçuk Şahin yönetiminde başlayıp ilk yarıyı Orhan Ak yönetiminde tamamlayan Eyüpspor, 17 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi sonunda topladığı 13 puanla 17. sırada yer aldı.

