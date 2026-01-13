Eti Alüminyum 2025'te katma değerli üretime odaklandı

Eti Alüminyum, üretim portföyünü katma değerli ürünlerle genişletmeye odaklandığı 2025'te devam eden haddehane yatırımı, AR-GE çalışmaları ve yeşil enerji hamleleriyle sanayi altyapısını güçlendirmeyi sürdürdü.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eti Alüminyum, alüminyumun savunma sanayisinden yüksek nitelikli sanayi uygulamalarına uzanan geniş kullanım alanlarında daha nitelikli ve stratejik üretim kabiliyeti oluşturmayı hedefledi.

Üretim gücünü 2025'te ürün çeşitliliği ve teknik yetkinlik ekseninde yeniden yapılandıran Eti Alüminyum, stratejik sektörlere yönelik üretim kabiliyetini güçlendirirken, Konya'nın Seydişehir ilçesinde yarım asrı aşkın süredir devam eden üretim faaliyetlerini ARGE, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarla destekledi.

Eti Alüminyum'un 2025'teki önemli yatırım başlıklarından biri, yapımı süren yeni haddehane yatırımı oldu. Toplam yatırım tutarı 10 milyar lirayı aşan tesisin, ilk etapta 100 bin ton üretim kapasitesiyle devreye alınması, ilerleyen aşamalarda ise kapasitenin 200-250 bin ton seviyelerine çıkarılması hedefleniyor.

Haddehane yatırımıyla birlikte, özellikle savunma sanayi, havacılık ve ileri imalat sektörleri için öneme sahip sıcak ve soğuk hadde ürünlerinin yurt içinde üretilmesi amaçlanıyor.

Böylelikle, Türkiye'nin yassı alüminyum ürünlerde ithalata olan bağımlılığının azaltılması, yıllık yaklaşık 600 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilmesi ve Seydişehir'de uzun vadeli istihdam ile ekonomik hareketliliğin desteklenmesi planlanıyor.

- AR-GE çalışmalarıyla üretimde yeni alanlar açılıyor

Kapasite yatırımlarının yanı sıra AR-GE faaliyetleriyle üretim yetkinliğini 2025'te güçlendirmeyi sürdüren Eti Alüminyum, bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda özel alümina üretim hattını devreye aldı.

Yıllık 40 bin ton kapasiteye ulaşması hedeflenen üretim hattıyla, savunma sanayi, seramik ve termal izolasyon gibi stratejik alanlarda kullanılan, yüksek saflık ve dayanım gerektiren bu önemli ham maddenin yurt içi üretimine başlandı.

Öte yandan, AR-GE çalışmaları kapsamında, alüminyum üretim sürecinde ortaya çıkan boksit atığından lityum geri kazanımına yönelik pilot üretim çalışması başarıyla tamamlandı.

Petrokimya sektöründe kullanılan katalizörlerin yerli üretimine yönelik test süreçleri devam ederken, olumlu sonuçlar alınması halinde ithal edilen girdinin Türkiye'de üretilmesi amaçlanıyor.

Eti Alüminyum, 2025'te üretim faaliyetlerini enerji yatırımlarıyla birlikte ele alarak yeşil dönüşüm stratejisini de güçlendirdi. Bu kapsamda Seydişehir'deki 189 megavat güneş enerjisi kurulu gücüne ek olarak, Gaziantep'te 95 megavat ve Çumra'da 4 megavat kapasiteli GES'leri devreye alındı.

Sivas'ta planlanan 42 MW kapasiteli yeni GES yatırımıyla birlikte, şirketin güneş enerjisinde toplam kurulu gücünün 330 megavat seviyesine ulaşması hedefleniyor.

Yenilenebilir enerji yatırımları, Eti Alüminyum'un üretimde kullandığı elektriğin tamamını temiz enerji kaynaklarından karşılamayı hedefleyen uzun vadeli "yeşil alüminyum" vizyonunun temel unsurları arasında yer alıyor.

Oymapınar Hidroelektrik Santrali ile başlayan dönüşüm süreci, güneş enerjisi yatırımlarıyla genişletilerek düşük karbonlu üretim yaklaşımının kalıcı biçimde güçlendirilmesini amaçlıyor.

"Geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen üretim gücü haline getirmeyi hedefliyoruz"

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla güçlendirdiği düşük karbonlu üretim yaklaşımını sahadaki çevresel sorumluluk uygulamalarıyla desteklemeyi sürdüren Eti Alüminyum, bu doğrultuda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yürütülen çalışmalarla 37 bin 900 fidanı toprakla buluşturdu.

Dikilen fidanların büyüme süreçleri boyunca yılda yaklaşık 490 ton karbonu atmosferden temizlemesi öngörülüyor.

Eti Alüminyum, 2025'te yalnızca üretim ve teknoloji yatırımlarına değil, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmalarına da devam etti.

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Sanayi Z.0 Programı kapsamında, Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine burs, staj ve uygulamalı eğitim desteği sağlandı.

Programın başlangıcından bu yana 200 öğrenci tesislerde staj yaparken, 180 öğrenciye burs desteği sunuldu. Eti Alüminyum mühendislerinin mentorluk katkısıyla yürütülen program, sanayi-okul işbirliğini güçlendiren ve gençlerin üretimle doğrudan temas kurmasını sağlayan sürdürülebilir bir model olarak devam ediyor.

Seydişehir'de yürütülen faaliyetlerini temel alan Eti Alüminyum, üretim, AR-GE, enerji ve insan kaynağını kapsayan bütüncül yaklaşımıyla Türkiye sanayisine uzun vadeli katkı sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, alüminyumun artık yalnızca bir sanayi girdisi olmadığını belirtti.

Arkan, alüminyumun savunmadan enerjiye, ileri teknolojiden yeşil dönüşüme kadar pek çok alanın stratejik yapı taşı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2025'te odağımız, Eti Alüminyum'u bu dönüşümün merkezinde konumlandıracak üretim ve teknoloji altyapısını güçlendirmek oldu. Haddehane yatırımımız, AR-GE projelerimiz ve yeşil enerji hamlelerimizle bugün attığımız adımların, önümüzdeki yıllarda daha yüksek katma değer, daha güçlü rekabet ve daha sürdürülebilir bir sanayi yapısı yaratacağına inanıyoruz. Bu vizyonla, Eti Alüminyum'u yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verebilen bir üretim gücü haline getirmeyi hedefliyoruz."