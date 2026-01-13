Ev ve araba alacaklar dikkat! Sahaya iniyorlar, İslam Memiş bakın ne dedi
Altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmeler ile dikkat çeken İslam Memiş, bu kez ve ve araba alacakları uyardı.2026’yla birlikte bankacılık sisteminde dengelerin tersine döneceğini belirten Memiş, Şubat ayına dikkat çekti.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten bu kez sadece altın ve gümüş yatırımcısını değil, ev ve araba almayı planlayanları da ilgilendiren kritik uyarılar geldi.
Şubat 2026 itibarıyla finansal dengelerin değişeceğini belirten Memiş, bugüne kadar kredinin peşinden koşan müşterilerin yerini, müşteri kazanmak için sahaya inen bankaların alacağını ifade etti.
KONUT VE OTOMOBİL FIRSATLARI OLABİLİR
Enflasyondaki düşüşle birlikte krediye erişimin belirgin şekilde kolaylaşacağını vurgulayan Memiş, bu sürecin özellikle konut ve otomobil planı olanlar için yeni bir fırsat dönemi başlatacağını dile getirdi.
Kişisel Youtube kanalı üzerinde konuşan İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerinde finans piyasalarında şubat ayı itibarıyla yeni bir sürecin başlayacağını söyledi. Memiş, bu tarihten sonra para ve kredi dengelerinde belirgin bir değişim yaşanacağını ifade etti.