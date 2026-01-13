BIST 12.326
HABER /  GÜNCEL

ABD’de cezaevindeki kavga kanlı bitti: 3 ölü, 12 yaralı

ABD’de cezaevindeki kavga kanlı bitti: 3 ölü, 12 yaralı

ABD’nin Georgia eyaletindeki Washington Eyalet Hapishanesi’nde ziyaret saatlerinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Davisboro kentindeki Washington Eyalet Hapishanesi'nde, önceki gün ziyaret saatlerinde mahkumlar arasında kavga çıktığı bildirildi. Yetkililer, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kavganın çıkış nedeni veya yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmazken, hapishanede kontrolün sağlandığı kaydedildi.

