Doğuda kar geçit vermiyor: 4 ilde 539 yerleşim yeriyle irtibat kesildi

Doğu Anadolu’da etkili olan yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi: Van, Hakkari, Muş ve Bitlis’te toplam 539 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin sıfıra inen görüş mesafesi ve dondurucu soğuklara rağmen kapalı yolları açmak için başlattığı zorlu mesai aralıksız devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi, hayatı durma noktasına getirdi. Van, Hakkari, Muş ve Bitlis illerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle toplamda 539 yerleşim yerinin merkezlerle olan karayolu bağlantısı tamamen kesildi. Kar kalınlığının yer yer metreleri bulduğu bölgede, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için adeta zamanla yarışıyor.

MUŞ: 238 KÖY YOLUYLA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Kar yağışının en etkili olduğu illerin başında gelen Muş’ta, ulaşım ağında büyük aksamalar yaşanıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde 238 köy yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu.

Saha ekiplerinin vatandaşların mağduriyetini gidermek adına teyakkuzda olduğunu belirten Yentür, acil durumlar için özel birimlerin hazır bekletildiğini kaydetti. Öte yandan, kente 56 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyünde yol açma çalışması yürüten ekipler, tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucu zor anlar yaşadı. Kent merkezinde ise vatandaşlar araçlarını ve dükkan önlerini kendi imkanlarıyla kardan temizlemeye çalıştı.

HAKKARİ: 160 YERLEŞİM YERİ KARDAN KAPANDI

Hakkari’de akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, şehirlerarası ve köy yollarında geçit vermiyor. İl Özel İdaresi verilerine göre, olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde 160 yerleşim birimine ulaşım durdu. Karayolları ve belediye ekipleri, caddelerde biriken karları temizlemek için iş makineleriyle aralıksız mesai yaparken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarını açmak için seferber oldu.

VAN VE BİTLİS’TE EKİPLER SAHADA

Van: Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 90 yerleşim yerinin yolunun kapandığını açıkladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin, stratejik noktalarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Bitlis: Soğuk hava ve yoğun karın etkili olduğu Bitlis’te ise 51 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yolların en kısa sürede trafiğe açılması için kar temizleme ve yol genişletme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.

EKİPLERİN TİPİYLE ZORLU MÜCADELESİ

Bölge genelinde dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, özellikle yüksek rakımlı geçitlerde ekipler sadece karla değil, hızı saatte onlarca kilometreyi bulan tipiyle de mücadele ediyor. Karayolları ekipleri, sürücüleri zincirsiz ve çekme halatsız yola çıkmamaları konusunda uyarırken; kapalı köy yollarının açılması için çalışmaların hava koşullarının izin verdiği ölçüde 7/24 devam edeceği vurgulandı.