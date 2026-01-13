BIST 12.330
Aziz Yıldırım'dan "Bebek Otel" açıklaması

Aziz Yıldırım, gazeteci Özlem Gürses’in YouTube yayınında Bebek Otel’le ilgili bir haber sırasında fotoğrafının kullanılmasına tepki gösterdi. "Ben 20 yılı aşkın bir süredir Bebek Otel’de bulunmadım" diyen Yıldırım, basın mensuplarından daha dikkatli ve sorumlu davranmalarını istedi.

Gazeteci Özlem Gürses YouTube yayınında kullanarak Bebek Otel'le ilgili açıklamalarda bulunurken eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın fotoğrafını kullanmıştı. Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özlem Gürses’in dijital medya kanallarında, fotoğrafım alakasız bir biçimde kullanılarak, Bebek Otel’le ilgili bir haberin içerisinde yer almıştır.

-Ben 20 yılı aşkın bir süredir Bebek Otel’de bulunmadım. Dolayısıyla bahse konu haberdeki fotoğrafımın kullanımı yersiz ve yanlıştır.

-Sayın Özlem Gürses nezdinde tüm basın dünyasından ricam, haberlerinizi yaparken çok daha dikkatli ve sorumlu davranmanızdır."

Bebek Otel 28 Aralık'ta mühürlenmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere dönük olarak yürütülen ‘uyuşturucu’ ve ‘fuhuş’ soruşturması kapsamında, ilgili suçlara konu adreslerden biri olan Bebek Otel, 28 Aralık 2025 tarihinde mühürlenmişti. Soruşturma kapsamında, şüpheliler Arif Altunbulak (Bebek Otel müdürü), Muzaffer Yıldırım (Bebek Otel sahibi), tutuklanmıştı.

 5 Ocak ve 10 Ocak tarihlerinde jandarma ekiplerince otelde arama yapılmıştı.  Arama çalışmalarına hassas burunlu 6 narkotik köpeği de katılmış, toplanan bazı materyaller delil torbalarına konulmuştu.

