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Adan'da anne oğul pes dedirtti! Kınayla bonzaiyi karıştırıp...

İhlas Haber Ajansı

ADANA’da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 gram bonzai ve bonzaiye karıştırılan 190 gram kına ele geçirilirken anne oğul gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesinde bir evde anne ve oğlunun bonzai sattığı bilgisine ulaştı. Polis eve baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada, 16 gram bonzai ile 190 gram kına ele geçirildi. Bonzaiyi çoğaltmak için aynı renkte kına kullanıldığı belirlendi. Bonzai ve kınaya el konulurken anne S.T. (47) ile oğlu İ.T. (25) gözaltına alındı.

Sorgularında bonzai sattıklarını kabul etmeyen zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkan zanlılardan İ.T. ev hapsi tedbiriyle anne S.T. ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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