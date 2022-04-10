Adana'da 2 askerimiz şehit olmuştu! Otomobil sürücüsü tutuklandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı.Abone ol
ADANA-Kozan karayolu Mansurlu kavşağında önceki gün meydana gelen olayda Mustafa Ç. idaresindeki 01 JB 505 plakalı otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olurken 3 asker yaralanmıştı.
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Ç.'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Mustafa Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.