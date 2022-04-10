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Soruşturmaya neden olmuştu! Dünyanın konuştuğu görüntülerin gizemi çözüldü

Soruşturmaya neden olmuştu! Dünyanın konuştuğu görüntülerin gizemi çözüldü

Son dönemde sızan görüntüler ve raporlar ile gündemden düşmeyen UFO tartışmaları bir yenisi daha eklendi. Alaska'dan gelen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken olay ile ilgili başlatılan resmi soruşturmanın sonuçları yayınlandı.

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ABD, günlerdir Alaska'da çekilen bu görüntüleri konuşuyor. İlk olarak perşembe günü sosyal medya platformu Facebook'ta yayınlanan görüntü kısa sürede yeni bir UFO tartışmasının fitilini ateşledi. Kısa sürede viral olan görüntü ile ilgili o kadar çok paylaşım yapıldı ki Alaska Eyalet Birlikleri tarafından bir soruşturma başlatıldı.

Söz konusu görüntünün bir uçak kazasına ait olabileceği ihtimali üzerinde duran güvelik güçleri bölgeye gerekli birimleri sevk etti. Konu ile ilgili yapılan açıklamada görüntünün çekildiği yer olan Lazy Mountain yakınlarında helikopter ile keşif yapıldığı ve bir uçak kazası bulgusuna rastlanmadığı bilgisine yer verildi. Aynı açıklamada inceleme sonrası 'şüpheli' bir şey ile karşılaşılmadığının da altı çizildi.

Sebebini açıkladılar
Söz konusu görüntüye neyin neden olduğu ile ilgili beklenen açıklama ise geldi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre; Alaska'da çekilen bu görüntüye yolcu uçaklarının arkalarında bıraktığı kuyruk izleri neden oldu. Fotoğrafın çekildiği dönemde o bölgeden bir yolcu uçağının geçtiğini belirten uzmanlar uçağın arkasında bıraktığı yoğunlaşma izinin bu görüntünün oluşmasında rol oynadığı görüşünde.

Ancak bu açıklamayı yeterli bulamayan pek çok sosyal medya kullanıcısı bu görüntünün bir UFO'ya ait olduğu iddiasını dile getirdi.

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