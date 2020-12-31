Adalet Bakanlığı açıkladı: 30 büyükşehirde 405 mahkemede uygulanıyor

Adalet Bakanlığı'ndan e-duruşmalara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, ekim ayı sonunda İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda başlanan e-duruşmanın uygulamasının, 30 büyükşehirde 405 mahkemede uygulanmaya devam ettiği duyuruldu.

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Yargı reformu kapsamında 2020 yılında hayata geçirilen en önemli reformlardan biri de hukuk mahkemelerinde avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına imkan veren e-duruşma uygulamasının başlamasıydı. Adalet Bakanlığı tarafından yazılımı yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ve 15 Eylül’de başlayan e-duruşmanın uygulandığı mahkeme sayısı sadece üç buçuk ay gibi kısa bir sürede 405’e çıktı.

76 mahkeme daha katıldı

Avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşmanın kapsamı genişledi. E-duruşmanın uygulandığı 30 büyükşehirdeki mahkemelere 76 mahkeme daha katıldı. Böylece e-duruşmanın uygulandığı mahkeme sayısı 405’e yükseldi. Sistem İstanbul Bakırköy ve Ankara Batı Adliyesindeki hukuk mahkemelerinin tamamında uygulanmaya başlandı.

Yargı reformu

Yargı reformu kapsamındaki en önemli hedeflerinden biri olan ve avukatların bulundukları yerden duruşmalara katılabilmesini sağlayan e-duruşma sisteminin testi, Ankara Batı Adliyesi’nde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla Haziran ayında gerçekleştirilmişti. 2020-2021 adli yılının başında da Ankara’da pilot uygulamasına başlanan e-duruşma, bugün itibariyle 30 büyükşehirde uygulanıyor. E-duruşmayı büyük bir memnuniyetle karşılayan avukatlar, uygulamayı yakından takip ediyor.

E-duruşma nasıl uygulanıyor?

Zaman ve emek tasarrufu sağlayan uygulamada ilk olarak avukatlar, UYAP Avukat Portal’dan duruşma sorgula menüsü aracılığı ile gerekçesini de yazarak e-duruşma talebi gönderiyor. Hâkimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinin ardından avukatların elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yapılıyor. Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hâkimince UYAP sistemi üzerinden teyit edilmesinin ardından sistemin aktif hale getirmesiyle birlikte e-duruşma başlıyor.