BIST 11.498
DOLAR 43,04
EURO 50,46
ALTIN 5.970,76
HABER /  DÜNYA

ABD'nin Müslüman belediye başkanı ilk icraatıyla İsrail'i çıldırttı!

ABD'nin Müslüman belediye başkanı ilk icraatıyla İsrail'i çıldırttı!

İsrail Dışişleri Bakanlığı, bugün halka açık törenle yemin ederek görevine başlayan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi Yahudi karşıtlığıyla suçladı.

Abone ol

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, bugün göreve başlayan Mamdani'nin bir önceki Belediye Başkanı Eric Adams'ın aldığı kararları iptal etmesine tepki gösterdi.

TEL AVİV'DEN MAMDANİ'YE TEPKİ

Mamdani'nin ilk günden gerçek yüzünü gösterdiğini savunan İsrail Dışişleri Bakanlığı, "bunun liderlik olmadığını, bunun yangına Yahudi karşıtlığı benzin dökmek olduğunu" ileri sürdü.

İsrail yönetimi, ABD'nin New York eyaletinde Kasım'da gerçekleşen seçimlerde Mamdani'nin karşısındaki Andrew Cuomo'yu yoğun biçimde desteklemiş, Mamdani'nin adaylığına karşı açık bir kampanya yürütmüştü.

Belediye Başkanlık yarışında diğer adayların aksine ilk yurtdışı ziyaretini İsrail'e yapmayacağını, New York'ta kalıp şehrin sakinlerine hizmet edeceğini" belirten Mamdani aynı şekilde Gazze'ye saldırılarda "insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlediği" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu şehrine gelmesi halinde tutuklatacağı açıklamasıyla öne çıkmıştı.

GÖREVE GELİR GELMEZ İSRAİL'E DESTEK AMAÇLI İMZALANAN KARARNAMELERİ İPTAL ETTİ

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, görevinin ilk gününde kentin önceki Belediye Başkanı Eric Adams'ın İsrail'e destek amacıyla imzaladığı kararnamelerin bir kısmını iptal etmişti.

İptal edilen kararnameler arasında, kentteki kurumların İsrail'i boykot etmesini veya İsrail'den yatırımlarını çekmesini yasaklayan kararname ile Adams'ın Haziran 2025'te imzaladığı Yahudi karşıtlığı (antisemitizm) kavramının İsrail'e yönelik belirli türden eleştirileri kapsayacak şekilde genişletilmesini öngören kararnameler de yer almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fidan, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanlarıyla görüştü
Bakan Fidan, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanlarıyla görüştü
Adalet Bakanlığı 50 bin kişiye af gelecek iddialarını yalanladı
Adalet Bakanlığı 50 bin kişiye af gelecek iddialarını yalanladı
Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
Motosikleti polislerin üzerine sürmüşlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Motosikleti polislerin üzerine sürmüşlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 18 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 18 şüpheli tutuklandı
Savunma sanayiinden 2,95 milyar dolarlık dev ihracat
Savunma sanayiinden 2,95 milyar dolarlık dev ihracat
Bakan Tunç’tan bebek ölümleriyle ilgili açıklama
Bakan Tunç’tan bebek ölümleriyle ilgili açıklama
AK Parti'nin üye sayısı açıklandı
AK Parti'nin üye sayısı açıklandı
Serbest kalan Şeyma Subaşı yine Kur'an-ı Kerim paylaştı
Serbest kalan Şeyma Subaşı yine Kur'an-ı Kerim paylaştı
İzmir'de park ücretlerine yüzde 250'ye varan zam
İzmir'de park ücretlerine yüzde 250'ye varan zam
Aydın merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Aydın merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Aynı gün ölen Türk ve Alman iki kişinin cenazeleri karıştı
Aynı gün ölen Türk ve Alman iki kişinin cenazeleri karıştı