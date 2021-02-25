ABD'nin 'Kaşıkçı' cinayeti raporu: Öldürülmesini Prens Selman onayladı

Amerikan basınının ulaştığı CIA raporunda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini Suudi Veliaht Prens Selman'ın onayladığı hatta büyük ihtimalle emrin kendisi tarafından verildiği kaydedildi.

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Gizliliği kaldırılan ve bugün açıklanması beklenen ABD istihbarat raporuna dair Reuters tarafından bir iddia gündeme getirildi. Haberde, “Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme emrine onay verdiğini gözler önüne sereceği” öne sürüldü.

Buna göre, ABD Merkez Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) da bilgi sağladığı raporda, öldürme emrinin Prens tarafından onaylandığı ve hatta büyük ihtimalle emrin kendisi tarafından verildiği bilgisinin yer aldığı belirtildi.

Biden, Kral Salman ile telefonda görüşmeyi planlıyor

ABD Başkanı Joe Biden, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, raporu okuduğunu ve yakın zamanda prensin babası Kral Salman ile telefonda görüşmeyi planladığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'ın yalnızca Kral Salman ile görüşeceğini ve gizliliği kaldırılan raporun yayımlanmaya hazırlandığını söylemişti.

Biden, Riyad'la bağlantılarını kralla sınırlarken, Biden yönetiminden bazılarının çeşitli seviyelerde Suudi yetkililerle görüştüğü belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, "Bu yönetimin ilk haftalarında Suudi yetkililerle farklı düzeyde temas halindeydik" demişti.

Reuters'a göre, raporun yayınlanması, Biden'ın Arap müttefiki ve büyük petrol üreticilerinden biri olan Riyad ile insan hakları ihlalleri ve Yemen iç savaşına dahlinden dolayı ilişkileri gözden geçirme politikasının bir parçası. Zira Biden'ın Trump yönetimindeki dört yıllık sıcak bağların ardından Riyad ile ilişkileri daha geleneksel çizgilere döndürmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Riyad, Prens Selman'ın dahil olduğu iddialarını reddetmişti

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Riyad, Kaşıkçı'nın 'kaçak bir operasyonla' Suudi Arabistan'a getirilmeye çalışırken öldürüldüğünü kabul etmiş ancak Veliaht Prensin olaya dahli olduğu iddiasını reddetmişti.

Trump yönetimi ise Suudi Arabistan'ın bölgesel rakibi İran ile artan gerilimin ortasında işbirliğini sürdürmek ve Riyad'a silah satışını teşvik etmek amacıyla milletvekillerinin ve insan hakları gruplarının gizliliği kaldırılmış bir rapor yayınlama taleplerini kabul etmemişti.

Suudi Arabistan mahkemesi olayda yer alan beş kişi hakkında idam cezası vermiş ancak Kaşıkçı'nın ailesinin bu kişileri affetmesi üzerine ceza 20 yıl hapse çevrilmişti.