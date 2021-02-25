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Amanoslarda PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

Bölgede tespit edilen sığınak içerisindeki silah, mühimmat ve yaşam malzemelerine el konuldu

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Osmaniye İI Jandarma Komutanlığınca Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katıldığı 'Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-26 Operasyonu'nda, ‘ara, bul, yok et’ taktiği ile çalışma yapıldı.

Operasyonda, terör örgütü PKK tarafından kullanılan sığınak tespit edildi.

Mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu
Sığınak içerisinde ise mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

Terörle mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonların, aralıksız ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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