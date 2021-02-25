E-nabız üzerinden koronavirüs aşısı randevusu alma ekranı

Koronavirüs aşıları randevu ile yapılıyor. İlk doz aşı olanlar, ikinci doz aşı randevularını da sistem üzerinden alabilecek. Aşı sırası T.C kimlik numarası bilgileri ile alınacak. e Nabız üzerinden aşı sırası sorgulamalarını yapanlar, MHRS üzerinden aşı başvurularını online olarak tamamlayabilecek. MHRS randevu alma ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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MHRS randevu alma işlemi son günlerde en çok ziyaret edilen portallardan biri. Koronavirüs (Covid-19) aşısı da MHRS.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor ve öncelik sıralamasına göre tarih belirleniyor. MHRS randevu alma işlemi e-Devlet, e-Nabız üzerinden de gerçekleşiyor veya direkt olarak MHRS kullanıcı adınız ve şifrenizle girebiliyorsunuz.

Koronavirüs aşıları bilindiği üzere randevu sistemiyle yapılıyor. Aşı takvimine göre sırası gelenler randevularını MHRS üzerinden alıp koronavirüs aşılarını yaptırabiliyorlar. Şimdiye dek 7.5 milyon vatandaşımız ilk doz aşısını olurken, 1,5 milyon vatandaşımız ise 2. doz aşısını da oldu. Peki, Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? MHRS başkası adına nasıl randevu alınır? MHRS telefonla randevu alma işlemi nasıl? MHRS randevu alma ile ilgili tüm detaylar haberimizde..

MHRS aşı randevusu alma:

Kornavirüs aşı sırası gelen vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor. Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

MHRS WEB aşı randevusu alma:

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobil uygulamadan aşı randevusu alma:

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz. Koronavirüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

Telefonla aşı randevusu alma: Covid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Haftasonu aşı randevusu alma: Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

MHRS başkası adına randevu alma: İşlemler T.C. Kimlik numarası üzerinden yapıldığından bütün aile fertleriniz için ayrı ayrı kendi Kimlik numaraları ve Kimlik bilgileri ile hesap oluşturmalısınız. İsterseniz aile fertleri için üye kaydı oluştururken hepsinde aynı mail adresi ve telefon numarasını kullanabilirsiniz.

MHRS randevu iptal etme: MHRS sistemi üzerinden aldığınız randevuyu son 15-20 dakikaya kadar iptal edebilmektesiniz. MHRS Randevunuzu iptal etmek için önce MHRS randevu sayfasından TC kimlik numaranızı ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor. http://hastanerandevu.gov.tr adresinden randevu al bölüme girdiğinizde, Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sağ taraftaki "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İPTAL ET" butonuna basmak sureti ile randevunuzu iptal edebilirsiniz. Ayrıca ALO182 MHRS hattını arayarak da randevunuzu iptal ettirebilirsiniz.