Çin ABD'li diplomatlara da o yöntemi uyguladı! Anal yoldan koronavirüs testi

ÇİN'de anal sürüntü ile koronavirüs testi yapılmaya başlanmıştı. Havaalanlarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kontrolleri sırasında bazı ABD'li diplomatlardan da test için rektal sürüntü örneklerinin alındığı iddia edildi. Çin'den bu konuda açıklama gecikmedi.

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Çin hükümetinin ABD'li diplomatlara anal yoldan koronavirüsü testi uyguladığı, ABD Dışişleri'nin itirazıyla bu uygulamadan vazgeçme sözü verdiği açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pekin'in 'bu testlerin diplomatik personele yanlışlıkla yapıldığını söylediği' belirtildi.

ABD: Protesto ettik

ABD'li diplomatlara da anal test yapıldığı bilgisi, ilk olarak Washington Post gazetesi tarafından gündeme getirilmişti. ABD Dışişleri’nden bir yetkili de yaptığı açıklamada haberin doğru olduğunu fakat uygulamadan artık vazgeçildiğini belirtti.

Yetkili uygulamaya izin vermediklerini ancak bazı diplomatların maruz kalması nedeniyle Çin Dışişleri Bakanlığı'na protestoda bulunduklarını kaydetti.

Çin tersini söylüyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ise "Bildiğim kadarıyla Çin hiçbir zaman Çin'de bulunan ABD'li diplomatlardan anal koronavirüs testi istemedi” diye konuştu.

Çin'de bazı şehirlerde salgınla mücadele etmek için anal sürüntü ile koronavirüs testi yapılmıştı.