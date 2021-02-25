BIST 1.475
DOLAR 7,25
EURO 8,87
ALTIN 416,42
HABER /  DÜNYA
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

Çin ABD'li diplomatlara da o yöntemi uyguladı! Anal yoldan koronavirüs testi

ÇİN'de anal sürüntü ile koronavirüs testi yapılmaya başlanmıştı. Havaalanlarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kontrolleri sırasında bazı ABD'li diplomatlardan da test için rektal sürüntü örneklerinin alındığı iddia edildi. Çin'den bu konuda açıklama gecikmedi.

Abone ol

Çin hükümetinin ABD'li diplomatlara anal yoldan koronavirüsü testi uyguladığı, ABD Dışişleri'nin itirazıyla bu uygulamadan vazgeçme sözü verdiği açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pekin'in 'bu testlerin diplomatik personele yanlışlıkla yapıldığını söylediği' belirtildi. 

ABD: Protesto ettik
ABD'li diplomatlara da anal test yapıldığı bilgisi, ilk olarak Washington Post gazetesi tarafından gündeme getirilmişti. ABD Dışişleri’nden bir yetkili de yaptığı açıklamada haberin doğru olduğunu fakat uygulamadan artık vazgeçildiğini belirtti.

Yetkili uygulamaya izin vermediklerini ancak bazı diplomatların maruz kalması nedeniyle Çin Dışişleri Bakanlığı'na protestoda bulunduklarını kaydetti.

Çin tersini söylüyor
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ise "Bildiğim kadarıyla Çin hiçbir zaman Çin'de bulunan ABD'li diplomatlardan anal koronavirüs testi istemedi” diye konuştu.

Çin'de bazı şehirlerde salgınla mücadele etmek için anal sürüntü ile koronavirüs testi yapılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
E-nabız üzerinden koronavirüs aşısı randevusu alma ekranı
Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı
Muş'ta karbonmonoksit gazı faciası! Anne ve 9 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Giresunspor şampiyonluğa inanıyor
Üniversiteler için "neredeyse fuhuş evleri" diyen Ebubekir Sofuoğlu, Halil İnalcık'ı hedef aldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Riskli illerde valiler karar verecek
Ramazan ne zaman 2021 kaç gün oruç tutulacak?
ÖSYM, YDS başvuru tarihlerini duyurdu
Ağrı'da sabah işe giderken fark etti! ‘Beni kurtar’ seslerini duydu
Sabah başyazarı Mehmet Barlas: AK Parti kongrelerindeki kalabalıklara bunların güçleri yetmiyor
Yorumlar