Sadakatsiz Didem kimdir gerçekte kim oynuyor gerçek adı?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Sadakatsiz'e yeni katılan oyuncu heyecan yarattı. Diziye Didem karakteri ile dahil olan oyunu Aydan Taş merak konusu oldu. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile tanınan Aydan Taş kimdir, hangi dizilerde oynadı?

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Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’e yeni bir oyuncu dahil oldu. En son Hercai dizisinde karşımıza çıkan Aydan Taş, Didem rolüyle Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Peki, Sadakatsiz Didem kimdir? Aydan Taş kimdir, kaç yaşında? Aydan Taş'ın oynadığı diziler neler?

Çok Filim Hareketler Bunlar’ın yıldız oyuncularından biri olan Aydan Taş’ın Sadakatsiz dizisine dahil olmasıyla birlikte hakkındaki detaylar araştırılmaya başladı. Sadakatsiz dizisinde Didem rolü ile sevenleriyle buluşacak olan Aydan Taş pek çok projede yer almıştır. Aydan Taş’ın Sadakatsiz dizisinde nasıl bir rol üstleneceği merakla bekleniyor.

Sadakatsiz Didem (Aydan Taş) kimdir?

Taş, 1982 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olarak adını duyuran Aydan Taş, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. Üniversite yıllarında okul tiyatrolarında oynayarak amatör olarak eğitim aldı. Eski Çarıklar ve Pişti adlı oyunları yanı sıra Organize İşler, Bebeğim, Bir Demet Tiyatro ve Sınıf adlı filmlerde rol alarak oyunculuk tecrübesini artırmıştır. 2005'ten beri BKM Mutfak'ta oynuyor.

FİLMLERİ

Hadi İnşallah (2014 - Kızıl)

Çok Filim Hareketler Bunlar (2009)

Neşeli Hayat (2009)

Organize İşler (2005)

DİZİLERİ

Hercai (2019)

Hayat Şarkısı (2016 - Nilay)

Tatlı Küçük Yalancılar (2015 - Deli Kadın)

Karadayı (2014 - Aysel)

Yalan Dünya (2013 - Konuk)

Krem (2012-2013 / Fadik)

Aşağı Yukarı Yemişliler (2011 - Aysun)

Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008-2011)

Sınıf (2008)

Bebeğim (2006)

Bir Demet Tiyatro (1995)

TİYATRO OYUNLARI

Eski Çarıklar

Pişti

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