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Antalya'da pitbull cinsi köpeği alınmak istenen kadın çılgına döndü! Tabancayı başına dayadı

KARAMAN-Antalya karayolunda hareketli saatler yaşandı. Jandarmanın uygulama sırasında durdurduğu araçtaki beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeği almak istemesi sahibini deliye döndürdü. Başına silah dayayan kadın zaman zaman da havaya ateş açtı.

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Karaman- Antalya karayolunda jandarma ekipleri, durdurulan araçta beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeği görünce almak istedi. Görgü tanıklarının iddiasına göre jandarmanın köpeği alması üzerine aracından inen kadın, elindeki tabancayla havaya bir kez ateş açtı. "Köpeğimi alırsanız kendimi vururum" diyen kadın, ara ara silahı başına dayadı.

Jandarma ekipleri, bölgede kontrol için bekleyen araç sürücülerini uzaklaştırdı. Kontrol noktasında olan bir sürücü, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüleri çeken kişi, "Kadının pitbull köpeğini almak istediler ve kadın tabancayı çıkardı" dedi. Görüntüleri çeken kişi ve araçtakiler, güvenlik nedeniyle bölgeden uzaklaştırıldı.

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