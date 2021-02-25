Mustafa Destici'den Doğu Türkistan tepkisi: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Doğu Türkistan'daki Çin zulmü ile ilgili gerekirse Çin'e savaş açılabileceğini söyledi.

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BBP Lideri Mustafa Destici, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Programın bir bölümünde, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı etnik zulüm konusu ele alındı.

Çin'de Müslüman Türklere yapılan zulmü bir örnek vererek hatırlatan Destici, Çin hükümetinin kendi izniyle Türkiye'ye eğitim için gelen bir Doğu Türkistanlı gencin ailesinin, Türkiye'de eğitim görmesi gerekçe gösterilerek toplama kamplarına götürüldüğünü söyledi.

"Gerekirse savaş açılır''

Toplama kamplarına götürülen insanlar arasında Türkiye vatandaşı olanların da olduğunu söyleyen Destici, buradaki insanların çoğunun akıbetinin belli olmadığını ifade etti.

Kamuoyunda bu konuda seslerinin oldukça gür çıktığını söyleyen Mustafa Destici, gerekirse Çin'e savaş bile açılabileceğini fakat bundan önce daha farklı yollarla tepki gösterilebileceğini durguladı.

Bu yollardan birinin de ekonomi olduğunu ifade eden Destici, Çin ile olan ticaret hacminin 25 milyar dolar olduğunun altını çizdi.

Destici, konuya ilişkin Ermenistan örneğini verdi. Türkiye'nin, Ermenistan ile ilişkilerin düzeltilmesi için Azerbaycan şartını koştuğunu söyleyen Destici, Çin'e karşı da aynı taktiğin uygulanması gerektiğini söyledi.