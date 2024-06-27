BIST 10.681
DOLAR 32,83
EURO 35,25
ALTIN 2.454,83
HABER /  GÜNCEL

ABD'den Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesi için yeni adım

ABD'den Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesi için yeni adım

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi savcılığına Eylem Tok'un Türkiye’ye iadesi için yazı gönderildi.

Abone ol

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un Türkiye'ye iadesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan adım geldi. Bakanlık, Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesi için savcılığa yazı gönderdi. Mahkeme dosyasında yer alan yazıda, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Hükümeti'nden gayrı resmi olarak alınan yeni bilgilere dayanarak Eylem Tok'un iadesiyle ilgili 2 suçun da ABD ile Türkiye arasındaki ikili iade anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığını tespit etti” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, “Başlangıçta bakanlık yalnızca suçluyu koruma suçlamasının mahkemeye iletilmesi gerektiğini değerlendiriyordu. Ancak, Türkiye'nin sunduğu yeni bilgiler, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme suçunun da değerlendirilmek üzere mahkemeye aktarılması gerektiğini gösterdi. Bu yeni bilgiler, Türkiye'nin iade talebini güçlendirdi ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu suçları iade anlaşması kapsamında değerlendirmesine yol açtı” denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eylem Tok'un yargılandığı John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi Savcısı Kristin Kearney’e hitaben dosyaya eklenen yazıda, Türkiye'nin yeni bilgileri diplomatik kanaldan Bakanlığa sunmasının ardından Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye'nin orijinal talebindeki her 2 suçun da iade anlaşması çerçevesinde olduğunu belirten yeni bir deklarasyon imzalamayı öngördüğü belirtildi.

İADE SÜRECİNİN HIZLANMASI BEKLENİYOR 

Bu deklarasyon, Türkiye'nin iade talebine dair sürecin hızlandırılmasını amaçlıyor. Türkiye tarafından Eylem Tok'un iadesini talep ederken öne sürülen iki ana suç olan “suçluyu koruma ve delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme”nin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iade anlaşması çerçevesinde kabul edilmesi ise iade ihtimalini artırıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
MSB'den orman yangını açıklaması! 'PKK'lı teröristler gizlenmeye çalışıyor'
MSB'den orman yangını açıklaması! 'PKK'lı teröristler gizlenmeye çalışıyor'
İyi Parti'de Meral Akşener geri mi dönüyor?
İyi Parti'de Meral Akşener geri mi dönüyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de acil ateşkes ilan edilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de acil ateşkes ilan edilmeli
Bakan Mehmet Şimşek'ten kripto varlık açıklaması!
Bakan Mehmet Şimşek'ten kripto varlık açıklaması!
Almanya’da Resmen yürürlüğe girdi! 1.5 milyon yeni Türk vatandaşı
Almanya’da Resmen yürürlüğe girdi! 1.5 milyon yeni Türk vatandaşı
Trafik uygulamasında durduruldu: 58 bin lira ceza yedi!
Trafik uygulamasında durduruldu: 58 bin lira ceza yedi!
Sevilla'dan Galatasaray'a sürpriz Marcao teklifi
Sevilla'dan Galatasaray'a sürpriz Marcao teklifi
Fenerbahçe'de Fred'den teknik direktör Mourinho'ya övgü
Fenerbahçe'de Fred'den teknik direktör Mourinho'ya övgü
Esad'dan Türkiye'ye 'normalleşme' mesajı: Tüm girişimlere açığız
Esad'dan Türkiye'ye 'normalleşme' mesajı: Tüm girişimlere açığız
Ordu'da aquaparkta önce minik Elif sonra işletme sahibi elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Ordu'da aquaparkta önce minik Elif sonra işletme sahibi elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kenya'da sert polis müdahalesine rağmen protestolar sürüyor
Kenya'da sert polis müdahalesine rağmen protestolar sürüyor
Samsun'da karısını bıçakla yaralayan kişi intihar etti
Samsun'da karısını bıçakla yaralayan kişi intihar etti