Samsun'da karısını bıçakla yaralayan kişi intihar etti

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla yaralayan kişi, intihar etti.

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İddiaya göre, Ebusuud Efendi Caddesi'ndeki ikametlerinde yaşayan Emrah A. (38) ile eşi L.Ö.A. (34) arasında tartışma çıktı. Emrah A, tartışmanın ardından mutfaktan aldığı bıçakla önce eşini bıçakladı, ardından da kendisini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emrah A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

L.Ö.A'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.