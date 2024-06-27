BIST 10.625
DOLAR 32,87
EURO 35,37
ALTIN 2.452,96
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Yeniden Refah Parti'li Bekin, fahri (geçici) Kur'an kursu öğreticilerine kadro istedi

Yeniden Refah Parti'li Bekin, fahri (geçici) Kur'an kursu öğreticilerine kadro istedi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, fahri Kur'an kursu öğreticilerinin kadroya alınmasını talep etti.

Abone ol

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kur'an kurslarının Türkiye'de Kur'an-ı Kerim öğretimini sürdüren en önemli kurumların başında geldiğini ancak bu kurslarda istihdam edilen fahri öğreticilerin hiçbir özlük hakkının bulunmadığını söyledi.

Sayıları 25 bini bulan fahri Kur'an kursu öğreticilerinin çalışma süreleri boyunca asgari ücretin altında maaş aldığını, işsizlik sigortasından faydalanamadığını ve emeklilik hakkına da sahip olamadıklarını ifade eden Bekin, mağduriyetlerinin artarak devam ettiğini dile getirdi.

Bekin, yaklaşık 11 yıldır düzenli alım yapılmadığı ve kontenjan sağlanmadığı için KPSS, DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) puanları yüksek olan fahri Kur'an kursu öğreticilerinin herhangi bir kadroya yerleştirilemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar boyunca diyanete hizmet etmiş fahri Kur'an kursu öğreticilerine emeklerinin karşılığı kadroları verilmelidir. Bu sebeple halen görevde olup olmama şartına bakılmadan yaşanan mağduriyetlerin giderilerek, hakkaniyet ve eşitlik ilkesi çerçevesinde SGK prim günleri taban alınarak, alanlarına uygun kadro verilmesi gerekmektedir. Fahri Kur'an öğreticilerinin sorunlarını çözüme kavuşturmak için Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da trafodaki arızayı gidermek için çalışan 3 işçi akıma kapıldı
Samsun'da trafodaki arızayı gidermek için çalışan 3 işçi akıma kapıldı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti değişiyor!
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti değişiyor!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Topkapı Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Topkapı Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı
Avrupa Birliği, Ukrayna ile güvenlik anlaşması imzalayacak
Avrupa Birliği, Ukrayna ile güvenlik anlaşması imzalayacak
Hyundai yeni modeli INSTER'ı tanıttı
Hyundai yeni modeli INSTER'ı tanıttı
Doğum izni süresi artıyor mu? 3 yeni adım masada
Doğum izni süresi artıyor mu? 3 yeni adım masada
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 147,6 milyar dolarla rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 147,6 milyar dolarla rekor kırdı
İyilik yapma niyetiyle caminin duvarına çıktı, hastanelik oldu
İyilik yapma niyetiyle caminin duvarına çıktı, hastanelik oldu
TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı tarihlerini değiştirdi
TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı tarihlerini değiştirdi
Yavuz Ağıralioğlu Ankara'da parti binasını tuttu partinin adı için konuşulan 4 isim
Yavuz Ağıralioğlu Ankara'da parti binasını tuttu partinin adı için konuşulan 4 isim
Vahşet! Babasını satırla öldürdü
Vahşet! Babasını satırla öldürdü
Gazze'de can kaybı 37 bin 765'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 37 bin 765'e yükseldi