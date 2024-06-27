Yeniden Refah Parti'li Bekin, fahri (geçici) Kur'an kursu öğreticilerine kadro istedi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, fahri Kur'an kursu öğreticilerinin kadroya alınmasını talep etti.

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Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kur'an kurslarının Türkiye'de Kur'an-ı Kerim öğretimini sürdüren en önemli kurumların başında geldiğini ancak bu kurslarda istihdam edilen fahri öğreticilerin hiçbir özlük hakkının bulunmadığını söyledi.

Sayıları 25 bini bulan fahri Kur'an kursu öğreticilerinin çalışma süreleri boyunca asgari ücretin altında maaş aldığını, işsizlik sigortasından faydalanamadığını ve emeklilik hakkına da sahip olamadıklarını ifade eden Bekin, mağduriyetlerinin artarak devam ettiğini dile getirdi.

Bekin, yaklaşık 11 yıldır düzenli alım yapılmadığı ve kontenjan sağlanmadığı için KPSS, DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) puanları yüksek olan fahri Kur'an kursu öğreticilerinin herhangi bir kadroya yerleştirilemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar boyunca diyanete hizmet etmiş fahri Kur'an kursu öğreticilerine emeklerinin karşılığı kadroları verilmelidir. Bu sebeple halen görevde olup olmama şartına bakılmadan yaşanan mağduriyetlerin giderilerek, hakkaniyet ve eşitlik ilkesi çerçevesinde SGK prim günleri taban alınarak, alanlarına uygun kadro verilmesi gerekmektedir. Fahri Kur'an öğreticilerinin sorunlarını çözüme kavuşturmak için Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum."