Esad'dan Türkiye'ye 'normalleşme' mesajı: Tüm girişimlere açığız

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu ifade etti.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Şam'da bir ara geldi.

Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Esad, Suriye'nin, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu kaydetti.

Esad, "Suriye, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine, bu sürecin egemenliğine saygı ve Suriye devletinin egemenliğini tüm ülke toprakları üzerinde yeniden tesis etme arzusuna dayanması halinde olumlu yaklaşmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bu girişimlerin, "ilgili tarafların Suriye'de ve tüm bölgede istikrarı güçlendirme arzusunu yansıttığını" dile getiren Esad, "Herhangi bir girişimin başarısı ve meyvesinin devletlerin egemenliğine ve istikrarına saygıdan kaynaklandığını" belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ise, Rusya'nın Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere destek verdiğini yineledi.

Şartların şu anda arabuluculukların başarısı için her zamankinden daha elverişli göründüğünü belirten Lavrentiev, Rusya'nın müzakereleri ilerletmek için çalışmaya hazır olduğunu vurguladı. Lavrentiev, "Temel amaç, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek" diye konuştu.

Türkiye ile Suriye, iç savaşın başlamasının ardından 2012 yılında diplomatik ilişkilerini kesmişti.