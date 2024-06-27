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Ordu'da aquaparkta önce minik Elif sonra işletme sahibi elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ordu'da aquaparkta önce minik Elif sonra işletme sahibi elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ordu'da aquaparkta (su parkı) elektrik akımına kapılan çocuğu kurtarmaya çalışan işletme sahibi hayatını kaybetti, durumu ağır olan çocuk tedavi altına alındı.

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Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde vatandaşların serinlemek için gittiği su parkına giren Elif Naz Derdiyokoğlu (8) elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden işletme sahibi Mustafa Kemal Günay (48), çocuğu kurtarmaya çalıştı. Kendi de akıma kapılan Günay ile Derdiyokoğlu, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Kemal Günay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Naz Derdiyokoğlu ise Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan Elif Naz Derdiyokoğlu'nun, bir çocuk yüzme kulübünün etkinliği kapsamında su parkına geldiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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