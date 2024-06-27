Kenya'da sert polis müdahalesine rağmen protestolar sürüyor

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da vergi zamlarına karşı geçen hafta başlayan eylemler bugün de devam etti. Bir kez daha sokaklara dökülen protestoculara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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Kenya polisi, bugün de devam eden vergi zammı protestolarına yeniden göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Cumhurbaşkanı vergi artışı tasarısını geri çekmesi yönündeki baskılara boyun eğdi ancak birçok şehirde protestolar devam ediyor.

Göstericiler bugün, Cumhurbaşkanlığı sarayına giden caddeleri kapattı.

Başkan William Ruto, polisin açtığı ateşte en az 23 kişinin ölmesi ve parlamentonun basılıp ateşe verilmesinin ardından vergi zammını da içeren 2024 Finans Tasarısı'nı geri çekti.

Ruto, iki yıllık başkanlığının en ciddi kriziyle boğuşurken, gençlerin başını çektiği protesto hareketi, vergi zamlarına internet üzerinden tepki gösterilmesinin ardından siyasi revizyon talep eden kitlesel mitinglere evrildi.







Başkent Nairobi'de polis ve askerler bugün sokaklarda devriye gezdi ve devlet binasına erişimi engelledi.

Polis, şehrin merkezinde toplanan birkaç düzine insanı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.



Gönüllü doktorlar grubu Medics for Kenya, Jamia Mosque/Crescent hastanesindeki personelinin göz yaşartıcı gazla vurulduğunu ve "gönüllü sağlık ekiplerine uygulanan şiddeti en güçlü ifadelerle" kınadığını açıkladı.



Hükümetin, polise yardım etmesi için orduyu görevlendirmesi sonrası bugün de sokaklarda askeri araçlar görüldü.