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HABER /  POLİTİKA

İyi Parti'de Meral Akşener geri mi dönüyor?

İyi Parti'de Meral Akşener geri mi dönüyor?

İyi Parti'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası parti kulislerinde Meral Akşener'in yeniden liderlik koltuğuna oturacağı konuşuluyor.

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İyi Parti'de yerel seçimlerde alınan kötü sonuçların ardından Meral Akşener genel başkanlıktan istifa etmişti.

Akşener'in yerine genel başkanlık koltuğuna Müsavat Dervişoğlu oturdu.

Akşener'in istifasının ardından İyi Parti'de adeta kaos yaşanıyor. Parti içerisinde karmaşıklıklar bir türlü durmuş değil.

Bugün de İyi Parti'nin kurucu isimlerinden Koray Aydın, partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İyi Parti'de kulisler yaşanmaya başladı.

"Akşener, partiyi toparlamak için başa geçecek"

Gazeteci Bahar Feyzan bir kulis bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kulis bilgisine göre; Akşener’in yakın kurmayları İyi Parti’nin çözülme sürecini çok yakından gözlemliyor.

Yakın kurmaylarınca Meral Akşener, İyi Parti’nin dağılacağını öngörüyor, hatta böyle bir durumda ibrenin kendisine döneceğinin farkında.

Akşener, partiyi toparlamak için tekrar İyi Parti’nin başına dönecek.

Kılıçdaroğlu için de benzer iddialar var

Benzer bir iddia CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için de ortaya atılmıştı.

Kulis bilgilerinde; Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP'de yeniden başkanlık görevine gelmek için çalışmalar yürüttüğü iddia ediliyor.

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