Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de acil ateşkes ilan edilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabul ettiği Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, konuşmasında "İsrail'in katliamları küresel güvenliği de tehdit etmekte. Gazze'de acil ateşkes ilan edilmeli" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Estonya Cumhurbaşkanı Karis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki karşılamanın ardından başbaşa görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"İkili ilişkileri geliştirme yönünde ortak irademizi teyit ettik.

"AB'YE TAM ÜYELİK STRATEJİK HEDEFİMİZ"

Sayın Cumhurbaşkanı ile güncel ve bölgesel meseleleri de ele aldık. Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye desteğinin artacağını düşünüyorum.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Görüşmemizde Ukrayna'daki savaşa yönelik gelişmeleri de ele aldık. Ukrayna'daki yıkımın bir an önce son bulması, taraflar arasındaki nihai çözüm ancak diplomasi ile olabilir.

Gazze'de yaşanan vahşet de gündemimizdeydi. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar küresel güvenliği de tehdit ediyor. Bu barbarlığın sorumluları hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için acil ateşkes ve insani ihtiyaçların ulaştırılması önemlidir. Uluslararası toplumun artık bu konuda ağırlığını ortaya koyması lazım."

ERDOĞAN KARŞILADI

Karis'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karis'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Karis'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

Karis, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Karis, merdivenlerde Türkiye ve Estonya bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.