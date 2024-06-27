BIST 10.681
DOLAR 32,85
EURO 35,26
ALTIN 2.460,22
HABER /  GÜNCEL

Bakan Mehmet Şimşek'ten kripto varlık açıklaması!

Bakan Mehmet Şimşek'ten kripto varlık açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından kripto varlıklara yönelik paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, "Dünya örneklerine benzer bu yasa ile ülkemizde kripto varlıklara ilişkin tanımlamalar ve düzenlenmeler yapıldı." dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından kripto varlıklara yönelik yapılan düzenleme hakkında açıklama yaptı. 

İşte Bakan Şimşek'in açıklaması:

"Programımızın reform adımlarından biri olan kripto varlıklara yönelik ilk yasal düzenleme Yüce Meclisimizde kabul edildi. Dünya örneklerine benzer bu yasa ile ülkemizde kripto varlıklara ilişkin tanımlamalar ve düzenlenmeler yapıldı."

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya’da Resmen yürürlüğe girdi! 1.5 milyon yeni Türk vatandaşı
Almanya’da Resmen yürürlüğe girdi! 1.5 milyon yeni Türk vatandaşı
Trafik uygulamasında durduruldu: 58 bin lira ceza yedi!
Trafik uygulamasında durduruldu: 58 bin lira ceza yedi!
Sevilla'dan Galatasaray'a sürpriz Marcao teklifi
Sevilla'dan Galatasaray'a sürpriz Marcao teklifi
Fenerbahçe'de Fred'den teknik direktör Mourinho'ya övgü
Fenerbahçe'de Fred'den teknik direktör Mourinho'ya övgü
Esad'dan Türkiye'ye 'normalleşme' mesajı: Tüm girişimlere açığız
Esad'dan Türkiye'ye 'normalleşme' mesajı: Tüm girişimlere açığız
Ordu'da aquaparkta önce minik Elif sonra işletme sahibi elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Ordu'da aquaparkta önce minik Elif sonra işletme sahibi elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kenya'da sert polis müdahalesine rağmen protestolar sürüyor
Kenya'da sert polis müdahalesine rağmen protestolar sürüyor
Samsun'da karısını bıçakla yaralayan kişi intihar etti
Samsun'da karısını bıçakla yaralayan kişi intihar etti
İYİ Parti kurucularından Koray Aydın partisinden istifa etti
İYİ Parti kurucularından Koray Aydın partisinden istifa etti
Yeniden Refah Parti'li Bekin, fahri (geçici) Kur'an kursu öğreticilerine kadro istedi
Yeniden Refah Parti'li Bekin, fahri (geçici) Kur'an kursu öğreticilerine kadro istedi
Samsun'da trafodaki arızayı gidermek için çalışan 3 işçi akıma kapıldı
Samsun'da trafodaki arızayı gidermek için çalışan 3 işçi akıma kapıldı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti değişiyor!
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti değişiyor!