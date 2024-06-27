Bakan Mehmet Şimşek'ten kripto varlık açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından kripto varlıklara yönelik paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, "Dünya örneklerine benzer bu yasa ile ülkemizde kripto varlıklara ilişkin tanımlamalar ve düzenlenmeler yapıldı." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından kripto varlıklara yönelik yapılan düzenleme hakkında açıklama yaptı.

İşte Bakan Şimşek'in açıklaması:

"Programımızın reform adımlarından biri olan kripto varlıklara yönelik ilk yasal düzenleme Yüce Meclisimizde kabul edildi. Dünya örneklerine benzer bu yasa ile ülkemizde kripto varlıklara ilişkin tanımlamalar ve düzenlenmeler yapıldı."