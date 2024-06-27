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Sevilla'dan Galatasaray'a sürpriz Marcao teklifi

Sevilla'dan Galatasaray'a sürpriz Marcao teklifi

Sevilla, yeni sezon öncesi hem transferlerle ilgileniyor hem de takımdan göndermek istediği oyunculara takım arıyor. Teknik Direktör Victor Orta, bu oyunculara yeni takımlar bulmalarını tavsiye etti ve Marcao'yu Yunanistan ve Türkiye'deki takımlara önerdi, özellikle Galatasaray'a teklif yapıldı. Marcao, sakatlıklar nedeniyle Sevilla'da istikrar sağlayamamıştı ve yıllık 2 milyon Euro'nun biraz üzerinde maaş alıyor.

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Sevilla yeni sezon için bir yandan transferlerle uğraşırken bir yandan da takımdan göndermeyi istediği oyunculara takım arıyor.

Victor Orta, bu oyunculara ve onların temsilcilerine yeniden yapılanma sürecine girdiklerini belirterek oyunculara takım aramalarını tavsiye etti.

Sevilla'nın takımla sözleşmeleri devam eden bu oyuncularından biri olan Marcao'yu Yunanistan ve Türkiye'den bazı takımlara önerdiği belirtilirken Türkiye'de Galatasaray'a teklif yapıldığı bilgisine yer verildi.

Galatasaray'da başarılı bir dönem geçirdikten sonra Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı oyuncu sakatlıklar sebebiyle İspanyol temsilcisinde istikrar sağlayamamıştı.

Marcao, Sevilla'dan 2 milyon euro'nun biraz üzerinde bir maaş alıyor.

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