ABD Yüksek Mahkemesi Trump’ın gümrük vergilerini hukuka aykırı buldu

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump’ın küresel gümrük vergilerinin federal yasalara aykırı olduğuna hükmetti.

TRUMP KARARDAN ÖNCE NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili kararını aylardır beklediğini belirterek ulusal güvenlik gerekçesiyle tarife uygulama hakkı olduğunu ifade etti.

Trump, "Tarifeler olmasaydı, bu ülke şu anda büyük bir sıkıntı içinde olurdu." dedi.

Davayı açanların "Çin odaklı kişiler ve Çin'de işi olanlar" olduğunu ileri süren Trump, bu kişilerin ABD'yi soymaya devam etmek istediklerini savundu.