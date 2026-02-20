Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya karşı açtı! Küresel tarife...

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifelerini iptal eden Yüksek Mahkeme üyelerine karşı çok sert bir üslup kullandı. Hakimleri vatansever olmamakla suçlayan Trump, yargı kararını "saçmalık" olarak nitelendirdi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük vergilerini iptal etmesi üzerine Başkan Donald Trump zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Kararı vatanseverlikten uzak bulan Trump, "Bizi durduramayacaksınız" mesajı verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütme ve yargı arasında "gümrük vergisi" krizi patlak verdi. Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'na dayanarak uygulamaya koyduğu ithalat vergilerini "yetki aşımı" ve "anayasaya aykırı" bularak iptal etti.

"KARARLA DÜŞMANLARIMIZ ÇOK MUTLU"

Mahkemenin, başkanın tek taraflı vergi getirme yetkisinin olmadığını vurgulayan kararına Trump'ın tepkisi çok sert oldu. Kararın ardından açıklama yapan Trump, "Bu kararla artık düşmanlarımız çok mutlu. Kararı veren bu hakimler ülkemizin utanç kaynağı" ifadelerini kullandı.

"1 DOLAR" İSYANI

Kararın mantıksız olduğunu savunan Trump, mahkemenin yetki sınırlandırmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Kararın saçmalığını size anlatayım; 1 dolar bile kullanamazmışım. Bence bu karar bizim ülkemizi değil başka ülkeleri korumak için alındı."

"Aslında tüm ülkeleri ortadan kaldırabilirim, tüm yaptırımları uygulayabilirim ancak 1 dolar alamazmışım."

"ABD Başkanı olarak çoğu şeye ihtiyacım var ama 10 dolar bile alamazmışız. Önemi yok ama güçlü alternatiflerimiz var."

"8 SAVAŞI BİTİRDİM, BİZİ DURDURAMAYACAKSINIZ"

Seçim başarısına ve icraatlarına vurgu yapan Trump, mahkemenin kararının ülke güvenliğini zedelediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu vatansever bir hareket değil. Ben büyük farkla kazandım, çok fazla hile olmasına rağmen kazandım. Bu ülkenin güvenlik çıkarlarıyla ilgili önemli bir davaydı. 4 yılda yapılamaz denileni 1 yılda yaptık, 8 savaşı bitirdim. Bu karara karşı çıkan hakimlere büyük saygı duyuyorum. Başka alternatifler bulacağız ve milyarlarca para bulacağız. Bizi durduramayacaksınız."

EK YÜZDE 10 İÇİN İMZA ATACAK

Trump, başlangıç olarak da halihazırdauygulanan tarifelere ek olarak yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulanacağını kaydetti. En öfkeli günlerinden birini geçiren ABD Başkanı, "Bugün halihazırda uyguladığımız tarifelere ek olarak 122. Bölüm uyarınca yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağım" açıklamasında bulundu.