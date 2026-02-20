BIST 13.934
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması: Sanırım değerlendiriyorum

Trump'tan İran'a saldırı açıklaması: Sanırım değerlendiriyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sınırlı bir saldırıyı değerlendirip değerlendirmediğine ilişkin soruya, “Sanırım bunu değerlendiriyorum diyebilirim” yanıtını verdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Trump’ın 31 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

İran'a sınırlı bir saldırı düşünüp düşünmediği sorulan Trump, "Sanırım bunu değerlendiriyorum diyebilirim" dedi.

TRUMP ÇİN'E GİDİYOR

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın 31 Mart, 2 Nisan arasında Çin'e ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e tepki: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş reddettiğine bin pişman oldu 'aptallık oldu'
ABD Adalet Bakanlığı’na Trump’ın pankartı asıldı
Yaşlı çift evlerinde korkunç halde bulundu! Ekipler hareketlerinden şüphelendi ve...
ABD’nin en büyük şirketi belli oldu
Rus bombardıman uçakları, Bering Denizi üzerinde planlı uçuş yaptı
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tsitselkov, göreve başladıktan 24 saat sonra istifa etti
Arıkan’dan “Gazze Barış Kurulu” tepkisi: Türkiye yapı içinde yer almamalı
Gençlerbirliği'nden "bahis" operasyonu açıklaması
Abdullah Öcalan talebini açıkladı: Böyle bir hakkımın olduğunu düşünüyorum
