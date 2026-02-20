Trump'tan İran'a saldırı açıklaması: Sanırım değerlendiriyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sınırlı bir saldırıyı değerlendirip değerlendirmediğine ilişkin soruya, “Sanırım bunu değerlendiriyorum diyebilirim” yanıtını verdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Trump’ın 31 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.Abone ol
TRUMP ÇİN'E GİDİYOR
Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın 31 Mart, 2 Nisan arasında Çin'e ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.