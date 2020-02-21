9 kişi öldü 60 kişide Çin virüsü çıktı İran Türkiye sınırı kapatılsın deniyor

İRAN'da corona virüse bağlı ölümler hızla artmaya başlarken, sosyal medyada İran sınırı kapatılsın çağrıları TT oldu. Irak'ın sınırı kapatma kararı aldığı söyleniyor.

Komşu ülke İran'da Kovid 19 adı verilen Corona virüsü sebebiyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Ülkede 60 kişinin de virüs sebebiyle hasta olduğu öğrenildi. Sosyal medyada #iransınırlarıkapatılsın etiketi TT listesine girdi. İran ile Türkiye arasındaki sınırın kapatılmasını önerenlerin bir kısmının doktor olması dikkat çekici. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bu yönde çağrılar yapılıyor.

Kapıköy sınır kapısında İran'dan gelenler için önlem

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İran’ın Kum kentinden virüsten ölümler olması üzerine kentte gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Sağlık Müdürlüğü'nün daha önce ilçelerdeki sağlık personeline virüsle ilgili eğitim verdiğini aktaran Vali Bilmez, ilçelerdeki sağlık görevlilerinin karar gereği göçmenlerle muhatap olan askeri birlikler, jandarma, emniyet ve ilgili kurum personellerine bilgilendirme yapacağını belirtti.



İran'dan karayolu ile Türkiye'ye gelen turistler için virüs önlemleri alınmaya başlandı. İran'dan gelen turistlerde şüpheli vakalar olması halinde tecrit edilecekler ve sınır kapısında özel oluşturulacak sağlık odasına alınacaklar. Bu kişiler daha sonra özel ambulansla da Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilek.

İRAN - TÜRKİYE SINIR HATTI VE SINIR KAPILARI İran - Türkiye sınır kapıları İran-Türkiye sınırı, 560 km kilometre uzunluğunda. Bu sınır Türkiye'nin komşuları arasındaki en uzun ikinci sınır hattı. İki ülkenin kara sınırları Nahçıvan sınırının kesiştiği Dilucu Sınır Kapısı ile başlar ve Irak-Türkiye sınırının kesişme noktasında sona erer.

Türkiye ile İran arasında Gürbulak, Kapıköy, Esendere sınır kapıları bulunuyor. Yine Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçen 1971 yılından bu yana aktif olarak bir de demiryolu ulaşım hattı bulunuyor.

Irak, İran sınırını kapattı

Virüsün Irak'a girmesinden endişe eden Iraklılar Twitter'da "İran'la sınırları kapatın" etiketiyle çok sayıda paylaşım yaparken, bazı mesajlarda da "Yardım edin" gibi ifadeler kullanıldı. Bu gelişmelerin ardından Meysan Valiliği, komşu İran'a açılan Şeyb Gümrük Kapısı'nın koronavirüs vakaları nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

Basra ve Diyala valiliklerinden yapılan açıklamalarda ise, İran-Irak arasındaki sınır kapılarında sağlık birimlerinin bulundurulduğu, buraya gelen Iraklı ve İranlı vatandaşların kontrollerden geçirildiği belirtildi. Irak ile İran arasındaki 1450 kilometrelik sınır hattı üzerinde toplam 8 gümrük kapısı bulunuyor.

Çin'den aşı açıklaması

Çin'de 2 binden fazla insanı öldüren corona virüs için geliştirilen aşının en erken nisan ayı sonlarında klinik testlerine başlanacağı açıklandı. Ulusal Sağlık Komisyonu da, iyileşen hastalardan alınan kan örneklerinin, ağır hastaların tedavisinde olumlu etkiler gösterdiğini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü ise geçtiğimiz günlerde, corona virüse karşı geliştirilen aşının 18 ay içinde hazır olabileceğini açıklamıştı.

ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 247, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 76 bin 723’e yükselirken; 18 bin 522 kişi de tedavi edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 119, vaka sayısı ise 996 kişi arttı.

Ukrayna'da Çin'den gelenler taşlandı

Covid-19 (koronavirüs) salgınının ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinden tahliye edilen 48’i Ukraynalı olmak üzere 77 kişiyi taşıyan uçak, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e indi. Çin'den gelen kişileri şehirlerinde istemeyen yüzlerce Ukraynalı, hastanelerin önünde barikat kurarak protestoya başladı.

Yapılan sağlık kontrollerinde Covid-19 taşımadıkları belirlenen 77 kişinin, 14 gün boyunca önlem olarak Poltova ilinde bir askeri hastanede özel gözetim altında tutulacağı açıklandı.