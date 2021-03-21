8 Mart'ta eşinin bıçakla yaraladığı kadın, kalp krizinden öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 8 Mart’ta eşi Mustafa Yıldız (44) tarafından karnından ve göğsünden bıçaklanan Hatice Yıldız (43), tedavisinin ardından taburcu edilip gönderildiği evinde, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yıldız’ın ölümüne neden olan kalp krizinin, aldığı bıçak yarasıyla bağlantılı olup olmadığı, otopsinin ardından netlik kazanacak.

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Manavgat'ta hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa Yıldız, Denizli'de yaşayan halasını çağırarak eşiyle kendisini barıştırmasını istedi. Şelale Mahallesi'ndeki eve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 15.00 sıralarında gelen halası önce Hatice Yıldız ile görüştü, ardından Mustafa Yıldız'ı eve çağırdı. Eve gelen Mustafa Yıldız ile Hatice Yıldız arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya çiftin çocukları Furkan Yıldız (18) da katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Yıldız ile oğlu Furkan birbirlerine bıçak çekti. Mustafa Yıldız, kavgayı önlemek amacıyla araya giren eşi Hatice Yıldız'ı karnından ve göğsünden, oğlu Furkan Yıldız'ı da sırtından ve karın boşluğundan bıçakla yaraladı. Arbedede çiftin kızı A.Y.'nin (14) elini de kırılan kapının camı kesti.

Eşinden davacı oldu

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Hatice Yıldız, Furkan Yıldız ve A.Y., Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumları ciddi olan anne ve oğlu, burada ameliyat edildi. Hastanede ifadesi alınan Hatice Yıldız eşinden davacı olduğunu söyledi.

Adliyeye sevk edildi

Olay günü Mustafa Yıldız ise kendi aracıyla polis merkezine giderek teslim oldu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Yıldız, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Kalp krizi geçirdi

Hatice Yıldız, salı günü hastaneden taburcu edildi. Tedavisine evde devam edilen Hatice Yıldız, dün saat 23.00 sıralarında fenalaştı. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, kalp krizi geçirdiği belirtilen Hatice Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hatice Yıldız'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Hatice Yıldız'ın ölümüne neden olan kalp krizinin, aldığı bıçak yarasıyla bağlantılı olup olmadığının yapılacak otopsi sonrası belli olacağı kaydedildi.

Bu arada Hatice Yıldız'ın, eşinin akrabaları tarafından şikayetini geri çekmesi için tehdit edildiği öne sürüldü.