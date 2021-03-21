Dumping sendromu nedir belirtileri neler mide ameliyatı geçirenlerde görülüyor!

Mide ve bypass ameliyatı olan kişilerde görülen dumping sendromu halsizlik, mide bulantısı, sancımalarla kendini gösteriyor. Dumping sendromu hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler haberimizde...

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Sunucu Seren Serengil'in yakalanmasıyla duyulan dumping sendromu, midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen ve midenin çok hızlı boşalmasıyla oluşan bir hastalık.

Karın ağrısı, ishal, kusma ve kramp şikayetlerine neden oluyor

Genellikle yemek yedikten 10 ile 30 dakika sonrası karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere neden olabilen dumping sendromu mide çıkışındaki kasların iptal edilmesi nedeniyle midedeki besinlerin kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve çoğunlukla şeker içeren yiyeceklerin tüketilmesinden sonra görülüyor.

Dumping sendromu belirtileri

Karbonhidrat içeren gıdaların alımından 3 saat sonra veya sonrasında yaşanan belirtiler şu şekildedir;

-Tüketilen gıdanın porsiyonu çok küçük olsa dahi hemen tokluk hissinin ortaya çıkması

-Midede yaşanan sancımalar, ağrılar

-İstifra etme, kusma durumları, midede yaşanan bulantı hisleri

-Bilinçte yaşanan dalgalanmalar, değişimler

-Kalp atış hızında yaşanan yükselmeler, bir nevi kalp çarpıntısı hissi

-Şuurda yaşanan bulanıklık durumları

-Titreme yaşanması, halsizlik

Dumping sendromu nasıl tedavi edilir?

Dumping sendromunun önlenmesi için yapılabilecekler şunlardır;

-Diyet listesine basit karbonhidratlar yerine lif barındıran kompleks karbonhidratlar eklenmelidir.

-Şekerli yiyeceklerin ve içeceklerin tüketilmesinden kaçınılmalıdır.

-Şekerin alkol ve süt ürünlerinde bulunduğu gerçeği yadsınmamalı, bu doğrultuda beslenilmelidir.

-Öğünlerde küçük porsiyonlar tüketilmelidir.

-Besinler iyice çiğnenmeli, sonra yutulmalıdır.

-Tokluk hissedildikten sonra yemek yemeye devam edilmemelidir.

-Katı gıdalar ile sıvılar eş zamanlı tüketilmemelidir.

-Sıvı alımı yemeklerden yarım saat önce veya sonra gerçekleştirilmelidir.